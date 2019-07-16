РИАМО - 16 июл. На месте обнаружения фундамента часовни Александра Невского в Коломне начаты работы по заливке фундамента нового проекта, осенью здесь появится еще одно место для отдыха жителей и точка притяжения для туристов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Красивый, благоустроенный, комфортный для каждого жителя округ – это то, к чему мы стремимся и над чем работаем. Жители Коломны и гости видят, как преобразилась историческая часть города. Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и правительства Московской области воплощены в жизнь интересные проекты», – отметил глава муниципалитета Денис Лебедев.

Он уточнил, что значимым событием стала победа во всероссийском конкурсе Минстроя России по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Реализация проекта благоустройства часовни Александра Невского даст нашему городу еще одно место для отдыха жителей и точку притяжения для туристов», – добавил Лебедев.

На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено 50 миллионов рублей.

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