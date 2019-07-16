РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска почти за три недели заменили более 80 ламп уличного освещения, в настоящее время в работе находятся заявки о замене еще 60 ламп, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В территориальное управление микрорайона Климовск часто поступают обращения жителей по вопросу работающих в дневное время линий уличного освещения. Сообщаем, что в микрорайоне Климовск с 26 июня по 16 июля были проведены работы по замене более 80 ламп. На данный момент в работе находятся 26 заявок на замену более 60 ламп», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что заявку на ремонт сетей уличного освещения, замену перегоревшей лампы, горожане могут оставить, позвонив в территориальное управление администрации округа в микрорайоне Климовск по телефону:8(496)756-68-12. Также можно воспользоваться и электронной формой подачи заявки через группу теруправления в соцсети «ВКонтакте».