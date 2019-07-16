РИАМО - 16 июл. Число избирателей в Московской области за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на 60 тысяч человек, сейчас их свыше 5,74 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев установил численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Московской области на 1 июля 2019 года.

«Численность избирателей региона составила 5 741 561 избиратель. По сравнению с январем 2019 года численность избирателей возросла на 60674 человека. Лидирующую позицию по численности занял городской округ Балашиха – 352 262 избирателя», – уточняется в материале.

Данные подготовлены в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 06 ноября 1997 года №134/973-II, сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Московской области на 1 июля 2019 года.

Вся данная информация была направлена в ЦИК России.