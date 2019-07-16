РИАМО – 16 июл. Министерство экономики Азербайджана намерено выделить 1,8 миллиона манатов (более 1,05 миллиона долларов) на дополнительные ремонтные работы в павильоне «Азербайджан» на территории ВДНХ в столице, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий контракт подписали с российским холдингом Adamant.

«Ранее президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году. Власти Москвы отмечали, что первая выставка в нем запланирована на конец этого года», – говорится в сообщении.

Павильон №14 на ВДНХ построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он получил название «Азербайджанская ССР».

«В 1966 году павильон полностью закрыли фальшфасадом с надписью «ВТ» (Вычислительная техника), и изначальный облик здания был на несколько десятилетий скрыт от глаз посетителей. В 2016 году павильон передали Азербайджану», – дополняется в материале.