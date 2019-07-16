РИАМО – 16 июл. В Подмосковье 32 тысячи объектов региональной собственности нанесли на электронную карту, жители смогут увидеть данные по каждому объекту областной собственности в III квартале, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В Региональной геоинформационной системе Московской области (РГИС МО) появился слой Минмособлимущества, содержащий информацию об объектах недвижимости, находящихся в собственности Московской области. На интерактивную карту системы нанесли сведения более чем о 23 тысячах нежилых зданий и сооружений и более чем о 9 тысячах земельных участков, находящихся в казне Московской области, а также закрепленных за учреждениями и предприятиями Подмосковья», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что на интерактивную карту нанесены более 32 тысяч объектов областной собственности с указанием кадастрового и инвентарного номера, адреса, назначения, информации о правообладателе, кадастровой стоимости, расстояния до нулевого километра и ближайшей остановки транспорта, а также прилегающие дороги.

Данные в базу собраны из разных источников: реестра собственности Московской области, Единого государственного реестра недвижимости, ГУП Московской области «МОБТИ», а также из существующих слоев РГИС.

Жители области смогут увидеть данные по каждому объекту областной собственности, включая информацию о планах по ее использованию, в III квартале 2019 года.

Сейчас с помощью интерактивного слоя ведется работа по проверке эффективности использования областной собственности.

«Благодаря данной цифровой базе министерство реализует риск-ориентированный подход при формировании плана проверок имущества. В приоритете – объекты, по которым наиболее вероятно выявление нарушений и которые обладают высоким инвестиционным потенциалом, то есть могут быть в короткие сроки вовлечены в хозяйственный оборот в случае изъятия у правообладателя», – резюмируется в материале.