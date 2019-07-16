РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Во вторник днем на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 4,2 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 4,2 километра. Пробка начинается возле дома №88 на Октябрьском проспекте и продолжается до пересечения с Егорьевским шоссе. Этот участок можно проехать за 24 минуты.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Волковской, Смирновской, Комсомольской. Заторы есть и на улице Калинина, Егорьевском и Новорязанском шоссе.