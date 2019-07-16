РИАМО - 16 июл. Выполнение комплексного плана-графика подготовки округа к осенне-зимнему периоду в Коломенском округе Подмосковья отслеживается в ежедневном режиме и находится на личном контроле главы округа Дениса Лебедева, он проверил ход работ по замене теплотрассы в Колычеве и встретился с жителями микрорайона, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На улице Астахова в Колычеве меняют 150-метровый участок труб диаметром 219 миллиметров протяженностью 150 метров. По словам директора МУП «Тепло Коломны» Николая Герлинского, эти работы обеспечат надежную подачу центрального отопления и горячего водоснабжения в домах 1, 3 на улице Спирина, домах 1, 5, 13 на улице Девичье Поле, доме 43 на улице Астахова.

«Сейчас у дома 41 на улице Астахова меняют участок тепловых сетей. Это одна из крупных точек проведения работ по подготовке к отопительному сезону. Идем по графику, и к 15 сентября все объекты нашего округа будут полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду», — сказал Лебедев.

Кроме того, меняют 130 метров труб теплоносителя к Центральному тепловому пункту №4 на улице Девичье Поле, 32, для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения в домах 7, 8, 10, 12 на улице Филина, домах 9, 11, 13 на улице Южная, в домах 28, 32, 38, 39, 40, 42, 46 на набережной Дмитрия Донского.

«Хорошо, что ремонт теплотрассы совместили с профилактикой котельной, чтобы в период отключения горячей воды все сделать и не доставлять лишние неудобства жителям», - отметил житель микрорайона, член Общественной палаты Павел Будылин.

Все работы «Тепло Коломны» проводит собственными силами, не привлекая подрядные организации. В работе используют трубы в изоляции ППУ ПЭ, они характеризуются минимальными потерями тепла и долгосрочностью службы.

В Коломне также проводится большой объем работ по перекладке теплотрассы на улице Зеленой. Кроме того, заменено порядка 200 метров тепловых сетей к школе №11.

По информации Герлинского, всего в Коломне заменено 2,5 километра тепловых сетей. В сельских населенных пунктах эта работа проведена на 4,5 километрах сетей в Сергиевском, Непецине, Лукерьине, Пирочах, Акатьеве, Биорках.