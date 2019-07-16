РИАМО – 16 июл. Госдума приняла третьем чтении закон, запрещающий передавать коллекторам права на взыскание задолженностей по жилищно-коммунальным платежам, закон вступит в силу со дня его официального опубликования, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автором данной инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«Согласно документу, уступка права по взысканию просроченной задолженности по ЖКХ возможна только для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающей организации или регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», – говорится в сообщении.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что данное решение принято на основе регулярных обращений избирателей: россиянам угрожают вплоть до применения физической силы.