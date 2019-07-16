РИАМО - 16 июл. «Почта России» запустила социальный проект, в рамках которого жители Подмосковья смогут заказать продукты, бытовую химию или канцтовары прямо себе на дом: для этого нужно отметить понравившиеся товары в специальном бланке заказа, говорится в сообщении почтового оператора.

Сервис нацелен на помощь пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, жителей отдаленных регионов, а также тех, кому нестандартная жизненная ситуация не позволяет выйти из квартиры.

«Через почтальонов можно заказать макароны, крупы, кондитерские изделия, товары бытовой химии или канцелярские принадлежности», — говорится в сообщении.

Такие продукты, как растительное масло, мука, чай, крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко, продаются по сниженной цене. Для их доставки сотрудникам почты выдали специальную сумку-тележку.

«Сервис по доставке почтальонами товаров первой необходимости на дом действует на территории всей Московской области. Мы понимаем, что для некоторых наших клиентов почтальон со временем становится почти родным человеком. Такое доверие для нас ценно, и мы постараемся его оправдать», — отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Всего на территории Московской области работает более тысячи отделений почтовой связи, из которых 484 расположены в сельской местности.