РИАМО - 16 июл. Во вторник вечером на территории Московской области ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15 метров в секунду, жителей призвали быть осторожными, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 16 июля по Московской области ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При ветре в доме следует закрывать все форточки и окна. Машину необходимо ставить вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Автолюбителям также нужно быть внимательнее: грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Пешеходам следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.