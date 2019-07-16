РИАМО - 16 июл. Вечером во вторник на столицу обрушится сильный ливень, возможен град, прогремит гроза, температура понизится до 16-18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт. С 17 часов до 21 часа в Москве ожидаются усиление дождя, гроза, возможны град и порывы ветра до 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Температура воздуха в городе понизится до 16-18 градусов, по области – до 15-20.

Ранее синоптики предупредили, что за 1,5 дня ливень может принести в столицу от 20 до 50% месячной нормы осадков.