РИАМО - 16 июл. Свыше 60 школ, детсадов и домов детского творчества в городском округе Солнечногорск отремонтируют к началу учебного года, в части зданий помимо косметических процедур запланированы и работы по программе капремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Несколько работ капитального характера проведут в Луневской школе. Там приведут в порядок крыльцо школы для 1-4 классов, а также демонтируют полы в актовом зале. Кроме того, рабочие наладят систему вентиляции в столовой, приведут в порядок швы кровли корпуса основной школы, сделают косметический ремонт учебных кабинетов.

«Наша задача — создать ребятам комфортные условия для обучения. В настоящее время подготовка к новому учебному году проводится во всех образовательных учреждениях муниципалитета», — отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.