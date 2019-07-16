РИАМО – 16 июл. Банк «Возрождение» предложил своим клиентам новый накопительный счет «Растем вместе», который позволяет получать доход на фактический остаток до 6,3% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Новый счет банка бессрочный, открывается в рублях РФ, без ограничений на пополнение и частичное снятие как наличным, так и безналичным путем. Проценты начисляются на фактический остаток на счете и выплачиваются ежемесячно с капитализацией процентов.

«Накопительный счет «Растем вместе» доступен для всех действующих клиентов банка, в том числе уже имеющих накопительные счета и вклады в «Возрождении». Доходность по нему соизмерима с классическим вкладом и количество счетов на одного клиента не ограничено. Таким образом, мы стараемся не только привлекать новых клиентов, но и поощрять действующих, предлагая им дополнительные возможности выгодного размещения средств», – сказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Процентная ставка зависит от суммы вклада: до 100 тысяч рублей – 4,5%, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей – 5,5%, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей – 6%, от 500 тысяч до 700 тысяч рублей – 6,15% и от 700 тысяч до 1 миллиона рублей – 6,3%. Соответственно, ставка меняется в зависимости от перехода денежных средств на счете в новую суммовую категорию.

Открыть накопительный счет «Растем вместе» можно в интернет-банке, мобильном банке, в личном кабинете банкомата или терминала. Дальнейшие операции по счету могут совершаться как с использованием дистанционных каналов обслуживания, так и в офисах банка.

Узнать более подробную информацию о счете можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Счета» и по телефону: 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).