РИАМО – 16 июл. Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 установили при въезде в городской округ Жуковский на пересечении Туполевского шоссе и улицы Туполева, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В преддверии старта Международного авиакосмического салона-2019 в городе Жуковский установили самолет Ту-144. Место для установки памятника выбрали жители в ходе народного голосования – на въезде в город на пересечении Туполевского шоссе и улицы Туполева», – говорится в сообщении.

Сверхзвуковой пассажирский самолет был разработан конструкторским бюро Туполева в 1960-е годы. Это первый в мире авиалайнер такого типа, который совершил полет 31 декабря 1968 года. Вес самолета составляет свыше 120 тонн, длина – более 65 метров, высота – 12,5 метров, а размах крыла составляет 28 метров.

До сегодняшнего дня лайнер находился на территории ЛИИ имени М.М. Громова: это настоящий образец Ту-144, который отреставрировали и покрасили в цвета советского «Аэрофлота» летчики и работники авиационных предприятий.