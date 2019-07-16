РИАМО - 16 июл. Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» с 29 августа по 8 сентября, в нем примет участие подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские», сообщила во вторник журналистам генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

«Фестиваль исторических садов делается второй год подряд. В нем есть большая доля творчества, но он про реконструкцию исторических садов и парков. В прошлом году у нас была тема «Сады от барокко до минимализма». В этом году тема «Сады, вдохновленные историей». Мы приглашаем к конкурсному участию ландшафтных архитекторов и дизайнеров, которые создают на тему исторических садов свои ландшафтные композиции», – сказала Фокина.

Она отметила, что в этом году изюминкой фестиваля является участие музеев-заповедников России – «Горки Ленинские», «Царское село», Ленинский сад «Ясная Поляна», Алупкинский дворцово-парковый музей, которые представят гостям оригинальные садовые композиции.

«Мы предложили реконструировать клумбу, которая была у нас утеряна. Это произошло в 20-е годы прошлого столетия. Мы нашли черно-белые фотографии, когда перед главным домом усадьбы Горки находилась клумба. Она выглядела далеко не так, как выглядит сейчас, там был фонтан. Она была не такого огромного размера, как сегодня. Мы бы хотели передать частичку этой истории, той дачной жизни, которая царила в Горках, когда тут было место отдыха московской богемы», – заявил директор музея «Горки Ленинские» Олег Хромов.

По его словам, музей-заповедник на фестивале проведет свои мастер-классы и квесты.