РИАМО - 16 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею создания музея в усадьбе Кузнецова в Долгопрудном, реконструкцию которой планируют начать в 2020 году.

Во вторник глава региона встретился с активистами городского округа Долгопрудный. В ходе встречи заместитель директора по безопасности автономного образовательного учреждения «Детский сад «Умка» Мария Санакова выступила с предложением реконструкции усадьбы Кузнецова, построенной еще в XIX веке, и создания там музея.

«Нужно подумать, как функционально его использовать, может быть, кафе сделать, чтобы это было удобно, чтобы люди пользовались. Например, очень хороший музей есть в Коломне, где производят пастилу. Там чай пьют, общаются. Он пользуется популярностью. Эту концепцию можно реализовать», - сказал Воробьев.

Как отметила исполняющая обязанности главы городского округа Александра Кочетинина, исторически там был чайный домик. Начать реконструкцию планируют в 2020 году, за два года ее планируют завершить. Рядом уже устроена рекреационная зона.

Кочетинина также рассказала, что в рамках благоустройства создана площадка, где можно проводить фестивали чая. Сейчас прорабатывается вопрос с китайскими партнерами по поводу организации на этой площадке фестивалей чая в их культурных традициях.

«Городской округ знаменит в первую очередь своей научной базой. МФТИ готовит по-настоящему сильных людей. Мы при поддержке президента реализуем проект по развитию Физтех-лицея, в ближайшее время начнем работы по строительству кампуса для начальной школы, а также лабораторного корпуса, который позволит проводить разные исследования в самом юном возрасте. В Долгопрудном мы реализовали большую программу по строительству переездов», - добавил Воробьев.