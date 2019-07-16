РИАМО - 16 июл. По состоянию на середину июля в Подмосковье отремонтировано свыше 10 тысяч ям во дворах, что около половины от общего количества ям, выявленных и оцифрованных в этом году, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

По его словам, в ходе работ по благоустройству первостепенное внимание уделяется наиболее актуальным для жителей вопросам, в том числе – ремонту дефектов асфальтного покрытия во дворах многоквартирных домов.

«С начала года оцифровано и занесено в единую базу данных уже свыше 20 тысяч ям. Эта работа в настоящее время продолжается. Любой неравнодушный житель Московской области может сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворе через портал «Добродел», в котором имеется соответствующий раздел «Ямы во дворах», – отметил Пестов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества уже оцифрованных ям во дворах.

Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, во дворах Подмосковья выполняется ремонт с полной заменой участков покрытий. В этом случае срезается большой участок поврежденного старого слоя асфальта, и на его место укладывается новый. Такой вид ремонта повышает срок службы покрытия.

Данная работа проводится в Московской области уже не первый год. В 2018 году были выполнены мероприятия по ремонту порядка 36 тысяч дефектов асфальтного покрытия дворовых территорий.