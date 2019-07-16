РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья обязал собственника гипермаркета «Леруа Мерлен» в Подольске устранить нарушения в ведении технической документации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сотрудниками Главгосстройнадзора в ходе проверки технической эксплуатации строительного гипермаркета «Леруа Мерлен», расположенного на улице Молодежная в микрорайоне Климовск Подольска, были зафиксированы замечания в части ведения технической документации. По результатам проверки собственнику ООО «Леруа Мерлен Восток» выдано предписание об устранении нарушений. Недочеты должны быть исправлены до 25 ноября 2019 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Данный торговый объект относится к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей. Объект эксплуатируется с декабря 2010 года. Общая площадь здания составляет порядка 17,5 тысяч квадратных метров.

«Инспекторы проверили исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации гипермаркета, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения», – поясняется в материале.