РИАМО - 16 июл. Автор книги «Сам себе сомелье» Елена Куликова 23 июля в 19:00 в магазине «Читай город» в ТРЦ «Европейский» проведет встречу с читателями и научит каждого из присутствующих уверенно разбираться в вине, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

Летний вечер идеально подойдет для того, чтобы научиться считывать всю информацию об этом напитке по одной лишь этикетке, подбирать идеальное вино к стейку в ресторане и разбираться в его региональных особенностях.

«Сомелье, винный консультант и обладатель престижного диплома Wine and Spirits Education Trust Елена поделится своими знаниями и поможет разобраться в этой, казалось бы, невероятно сложной сфере. Ее многолетний опыт в подборе вина в российских реалиях сначала вылился в блог о вине, а затем и в книгу», – говорится в сообщении.

На встрече читатели узнают, какое вино лучше купить к мясу, можно ли доверять российским виноделам и реально ли найти достойный напиток к ужину на полках ближайшего к дому магазина.

Полученные знания можно будет применить на практике: в книжном магазине «Читай-Город» состоится презентация книги «Сам себе сомелье» – с легкими закусками, непринужденными беседами и, разумеется, винной дегустацией.