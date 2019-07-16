РИАМО - 16 июл. Завершены торговые процедуры по определению подрядной организации для строительства Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, работы будут выполнены в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Предстоит выполнить большой объем работ, в ближайшее время выйдем на строительную площадку. Завершить работы планируем в 2022 году», - сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» завершило торговые процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ по строительству участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе. Единственный участник конкурса ПАО «Мостотрест» предлагает выполнить работы по строительству за 51,96 миллиарда рублей. Сроки выполнения строительно-монтажных работ – не более трех лет.

Проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 17,9 километра. В том числе три эстакады основного хода, две эстакады съезда суммарной протяженностью 5,316 километра; реконструкция моста через реку Яузу протяженностью 31,39 метра; строительство трех мостов через реку Лихоборку суммарной протяженностью 148,3 метра.

«Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Ботанический сад». Будут реконструированы два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан», - отмечается в материале.

Кроме этого, будет построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33, на Сигнальном проезде.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе.