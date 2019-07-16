РИАМО - 16 июл. В рамках экономического и культурного сотрудничества России и Испании Коломенский городской округ Подмосковья посетили представители посольства Испании в России, в округ приехали атташе по образованию посольства Испании Хосе Аурелио Льянеса Вильянуэва и технический консультант Хавьер Торрес Эрнандес, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Вместе с заместителем председателя местного совета депутатов Николаем Братушковым и начальником управления образования Ларисой Луньковой гости посетили школы №№28 и 30. Обсуждался вопрос внедрения преподавания испанского языка в новом учебном году», — говорится в сообщении.

Одиннадцатого июня глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и мэр испанского города Асторга Арсенио Гарсиа Фуертес подписали соглашение о побратимстве двух городов. Торжественная церемония состоялась в российском посольстве в Мадриде.