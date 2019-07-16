РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. В Подольске полицейские разыскивают 15-летнего Андрея Патурова, 14 июля подросток вышел из дома на улице академика Доллежаля и пропал, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 14 июля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся Андрей Патуров 2004 года рождения, проживающий в одном из домов на улице Академика Доллежаля», – говорится в сообщении.

На вид подростку 14-15 лет, он худощавого телосложения, рост 165 сантиметров, глаза зеленые (имеется косоглазие), волос светло-русые. Был одет в черные спортивные штаны, темную камуфлированную куртку, белую футболку с зелеными полосками, черные кроссовки.

«По имеющейся информации, он может находиться в микрорайонах Кузнечики, Подольские просторы в районе улицы Ленинградской, в районе ТЦ «Остров сокровищ», ТЦ «Юбилейный», а также в районе железнодорожной станции «Подольск», – дополняется в материале.

Всех, кто видел его или знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(496)763-02-10 или 8(496)763-02-63.

В группе ранее сообщалось, что в настоящее время ищут еще двух подростков, которые пропали 11 июля. Так, из больницы микрорайона Климовск ушел и до сих пор не вернулся 16-летний Валерий Воронов. В этот же день из дома ушла и 15-летняя Александра Михайлюк, местонахождение которой также неизвестно. Помимо этого, на дне пруда у поселка Леспроект было найдено тело 15-летнего подростка, который пропал 13 июля.