РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске 17 июля временно отключат холодную и горячую воду в 10 многоквартирных домах микрорайона Климовск, водоснабжения не будет из-за проводимых ремонтных работ на трассе, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации МУП «Водоканал», 17 июля в микрорайоне Климовск будут проводиться ремонтные работы на трассе. В связи с этим, с 9:00 до 17:00 не будет подаваться вода по следующим адресам: улица Ленина, дома №№8, 11, 13, 15, 17; улица Ихтиманская, дома №№3, 4, 5», – говорится в сообщении.

В этот же период горячей воды не будет в доме №27 по улице Ленина и в доме №5 по улице Железнодорожная.