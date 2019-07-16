Ролики, демонстрирующие то, как блогеры постукивают ногтями и шепчут в микрофон, поглощают несъедобные вещи с характерным звуком, мнут слаймы или просто режут мыло, набирают на YouTube миллионы просмотров. Тренд, который затмил спиннеры и сквиши по популярности, называется ASMR - «автономная сенсорная меридиональная реакция». Проще говоря, это приятные ощущения вплоть до мурашек, которые люди испытывают от звуков-триггеров и видеоряда. Обозреватель РИАМО поговорила с любителями ASMR-роликов и узнала, зачем их снимают и смотрят.

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Елена, 43 года, риелтор:

«О существовании АSMR я узнала примерно год назад. У моего любимого психолога и блогера на YouTube был небольшой стебный ролик на эту тему. Потом я посмотрела еще пару блогеров, которые рассказывали о видео такого рода. Блогеры в один голос восхищались Марией – автором канала Gentle Whispering. Это русская девушка, живущая в США, у нее действительно обалденный голос.

Хотя я девушка, и у меня все традиционно в плане ориентации, на ее видео я прямо зависла.

При этом смотрела больше из интереса, потому что люблю все новое и необычное.

Потом я стала пробовать другие триггеры. Так «асмрщики» называют всевозможные стимулы, вызывающие приятные ощущения. Это не только звуки, но и разные действия или их сочетание. Мне больше всего «зашло» шуршание и стук ногтей.

Слушать это надо только в хороших наушниках, иначе эффект будет нулевой. Ощущения были приятные, но вот чтобы прямо до мурашек – такого у меня не было ни разу, как я ни старалась.

В целом, такие видео дают ощущение умиротворенности и возвращают в детство».

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Юлия, 13 лет, школьница:

«ASMR-видео сейчас заполонили весь Интернет, и мимо этого явления пройти просто невозможно. Естественно, увидев это в своей ленте Instagram, я заинтересовалась.

Из всех возможных ASMR-видео я предпочитаю видео с едой. У них даже есть специальное название – мукбанг, придумали их в Корее. На этих видео люди едят не только еду, но и много всего несъедобного. Иногда это выглядит противно, но оторваться от этого невозможно!

Некоторых это успокаивает, кого-то просто радует. Когда чем-то хрустят – это прикольно, а когда начинают хлюпать, когда пьют, это уже мерзко и противно, и мурашки по всему телу – совсем не от удовольствия.

Среди моих фаворитов – американка, которая ест буквально все, что можно и что нельзя. Самое ужасное видео со свежим мясом, стеклом и косметикой.

Еще одна моя фаворитка – девочка-азиатка, она снимает, как поглощает фаст-фуд.

Фанатом ASMR я себя не считаю. Я никогда не забивала в поисковике что-то вроде «ASMR смотреть онлайн без регистрации». Но, если вылезет в ленте что-то интересное, по приколу могу посмотреть.

Кстати, моя мама тоже иногда смотрит ASMR-видео, но не про хруст куриных крылышек во фритюре, конечно. Она смотрит видео, где приятно шепчут – эти звуки помогают ей расслабиться и уснуть».

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Евгения, 35 лет, домохозяйка:

«Моя 12-летняя дочка часто смотрит видео-залипашки. Обычно она выбирает такие, где жмут-мнут слаймы, это такие желейные жвачки для рук разных цветов и консистенции.

Если честно, при просмотре этих видео действительно можно залипнуть. Видео яркие, слаймы очень приятные, с разными добавками-блестками, а «жамканье» сопровождается очень приятными звуками. Потом я узнала, что это называется ASMR.

Дочку я гоняла, считая это пустой и бездарной тратой времени. А потом с ужасом осознала, что и сама частенько залипаю на ASMR-видео.

Только на другие, заточенные на домохозяек. Например, кулинарные ASMR-видео, где красиво нарезают фрукты, в режиме таймлапс готовятся разные блюда. Еще нравятся видео с работой художников, особенно такие, где в воде растекается акварель.

Разновидностей ASMR – миллион, где-то в приоритете звук, где-то – картинка, где-то все вместе.

Конечно, это определенный антистресс. Хотя лучше пойти на берег пруда и «позалипать» на уточек, на игру теней на асфальте или на облака».

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Кристина, 12 лет, собирает ASMR-видео в стиле «мукбанг»:

«Смотреть такие видео я начала года два назад. В первую очередь, меня завораживает то, что едят герои видео, а потом уже то, с каким звуком они это делают. Если это простое чавканье, мне это не очень и нравится.

Спустя какое-то время я стала коллекционировать такие видео, сидела в рекомендациях и отбирала то, что больше нравится.

Нашла на YouTube канал под названием «Что эти корейцы себе позволяют» и отправила автору канала понравившееся мне видео, а автор его разместила на своем канале. Эта история вдохновила меня на создание своей странички в Instagram, на которой я размещаю разные ASMR-видео. Это не только мукбанг, еще слайм-видео, мыло, видео с мейкапом и другие».

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Саша, 15 лет, школьница, начинающий ASMR-блогер:

«Для меня ASMR – это антистресс. Когда мне грустно или печально, стоит немного порезать мыло, и все проходит. Я занимаюсь этим с прошлого года, но снимать и выкладывать в Instagram свои видео я начала только в этом году».

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Юлия, 24 года, инженер, ASMR-блогер:

«Увлекаться ASMR я начала около двух лет назад, когда случайно наткнулась на видео в Instagram. Мне понравилось смотреть на то, как режут мыло, играют со слаймами, а через полгода решила попробовать сделать это сама.

Я нашла целую коробку старого хозяйственного мыла в шкафу своей бабушки. Этому мылу было около 20 лет, а некоторым кускам – и более 30!

Тогда я подумала, а почему бы и мне не попробовать снять видео с резкой мыла и создать свой аккаунт? Если людям понравится, буду пробовать еще, а если нет, то и ладно.

Когда я создавала свой аккаунт в 2018 году, «мыльных» аккаунтов еще было немного. Уже через год количество моих подписчиков превышало 100 тысяч.

Я очень люблю резать мыло, это очень расслабляет. Не скажу, что каждый день сталкиваюсь со стрессом и так спускаю пар, этим просто приятно заниматься. Это мое хобби».

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