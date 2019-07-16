РИАМО – 16 июл. В настоящее время в активной проработке находятся 27 проектов планировки территорий производственных зон в столице, из них процедуру публичных слушаний прошли 12 проектов, остальные находятся в разработке, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что первостепенной задачей является анализ мало эффективных промышленных территорий.

«Здесь необходимо создавать условия для развития производственных предприятий, технопарков, бизнес – полюсов. Ведущими направлениями в процессе реорганизации промзон являются: внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), создание новых проектов планировки территории (ППТ) и программа комплексного и устойчивого развития территорий (КУРТ)», – отметила она.

Княжевская напомнила, что мэром столицы Сергеем Собяниным неоднократно отмечалась необходимость, создания рабочих мест для москвичей в современной наукоемкой промышленности.

«Сегодня в городе больше 80 производственных и около 260 промышленных зон. Это колоссальная территория площадью 15,6 тысячи гектар, которую необходимо разрабатывать и привлекать инвесторов», – подчеркнула Княжевская.

По ее словам, Москва делает все возможное для вовлечения капитала с целью развития высокотехнологичной промышленности, медико-фармацевтического кластера и, безусловно, IT-технологий.

«Только в минувшем году было утверждено три ППТ площадью около 53 гектар. Запланирована реорганизация территории Южного Медведково, ограниченной улицами Чермянской, Полярной, Молодцова и Вилюйской, части территории промзоны 48-I, расположенной в Северном округе Москвы и части территории 21-I в Восточном округе Москвы. Сегодня в активной проработке находятся 27 проектов планировки территорий производственных зон», – перечислила Княжевская.

Из них процедуру публичных слушаний прошли 12 проектов, остальные находятся в разработке.

Кроме того, теперь правообладателю достаточно обратиться в Москомархитектуру и получить разрешение на строительство, основываясь на виды разрешенного использования правил землепользования и застройки.

«Долгое время большинство промышленных территорий представляли собой депрессивную и малоэффективную застройку из-за отсутствия стимула у собственника. Программа КУРТ создана в качестве стимула для владельцев. То есть в случае, если собственник не занимается развитием производственной зоны, город оставляет за собой право на выкуп земли и организацию производства, исходя из потребностей города», – заключила Княжевская.