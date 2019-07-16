РИАМО – 16 июл. Московский кредитный банк впервые в своей практике принял решение сообщить о результатах своей деятельности в области корпоративной социальной ответственности и подготовил к публикации отчет в области устойчивого развития банка по итогам 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Менеджмент банка и его акционеры считают особенно важным демонстрировать заинтересованным сторонам результаты деятельности, оказывающие влияние на общество в целом. МКБ планирует освещать данный вопрос на ежегодной основе», - отмечается в материале.

Для наибольшей прозрачности при подготовке отчета МКБ опирался на принципы стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI), признанные мировым сообществом. В соответствии со стандартами GRI были определены ключевые аспекты в области устойчивого развития и социальной ответственности. Это позволило задать вектор развития стратегии в данной области.

«МКБ много лет в реализации своей деятельности руководствуется подходом с правильно расставленными приоритетами зрелой социально ответственной организации – не только получение прибыли, но и создание положительного эффекта для общества в целом. В этой связи банк участвует в реализации социально значимых проектов, которые являются драйверами развития на протяжении всей его деятельности. Подготовка отчета об устойчивом развитии банка – это еще один шаг по повышению транспарентности работы МКБ», – сказал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Ознакомиться с текстом отчета в области устойчивого развития можно на сайте МКБ.