РИАМО - 16 июл. Адвокат заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова подал апелляционную жалобу на арест подзащитного в Басманный суд столицы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Кроме того, мера пресечения избрана задержанному директору департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексею Копейкину, подозреваемому в даче взятки.

«В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы в защиту интересов Копейкина А.М. на постановление суда об избрании последнему меры пресечения, рассмотрение которой назначено на 12:30 29 июля в зале 225 Мосгорсуда; в защиту интересов Иванова А.М. на постановление суда об избрании последнему меры пресечения, рассмотрение которой назначено на 31 июля», - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал Иванова до 9 сентября.