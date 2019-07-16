РИАМО - 16 июл. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «АТЭК-Премьер» в Лобне приостановило оформление партии кормов для кошек весом 14,74 тонны, направлявшейся из Австрии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении ветеринарного контроля установлено: в ветеринарном сертификате таблица до-экспортных сертификатов не заверена подписью ветеринарного врача Австрии», – говорится в сообщении.

Груз оформлен после предоставления дополнительной информации от ветеринарной службы Австрии.