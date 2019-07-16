РИАМО - 16 июл. Универсальный комплексный центр обслуживания населения с МФЦ и офисами могут построить в подмосковном Долгопрудном, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев встретился с активистами городского округа Долгопрудный. Одной из тем встречи стала необходимость строительства нового МФЦ. На сегодняшний день центр размещается в старом тесном помещении. По новому проекту МФЦ планируется устроить в здании бывшего кинотеатра «Полет», которое в настоящее время физически и морально изношено. Также там можно организовать офисный центр, уточнила директор МФЦ городского округа Долгопрудный Юлия Муратова.

«Да, (помещение МФЦ - ред.) выглядит несовременно. Заявлена стоимость (проекта нового центра - ред.) - порядка 400 миллионов рублей. Делайте проект, готовьте предложение. Тут написано три года, но мне кажется, что можно и за два года. Ставьте необходимые деньги. Давайте сделаем красивый современный комплекс для людей», - сказал Воробьев.

Как уточнила исполняющая обязанности главы городского округа Александра Кочетинина, предложенное под размещение МФЦ здание удобно расположено, в шаговой доступности находятся автобусные остановки и железнодорожная станция.

«Хочется попросить финансирование из бюджета (региона -ред.), готовы обеспечить софинансирование», - заключила Кочетинина.