РИАМО – 16 июл. Строительство тепличного комплекса по производству овощной продукции в закрытом грунте вблизи села Турово городского округа Серпухов возобновили после инспекции Главгосстройнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект начали строить два года назад, но в декабре 2018 года все работы были приостановлены. После этого сменилась генеральная подрядная организация и даже технический заказчик строительства. В июне текущего года возобновили возведение теплиц. Накануне инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство комплекса.

«В настоящее время на объекте возведен металлический каркас теплиц, а также ведутся работы по устройству фундаментов под оборудование», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь тепличного комплекса первого этапа составит более 68 тысяч квадратных метров. Возведение первого этапа планируется завершить до конца года. Тепличный комплекс будут использовать для выращивания овощей и зеленых культур.