РИАМО - 16 июл. Среднесуточный пассажиропоток на будничных экспресс-рейсах Москва - Одинцово вырос — теперь экспрессами ездят почти три тысячи пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Ранее средний пассажиропоток этих рейсов по будням составлял порядка 2,4 тысячи человек. Рейсы выполнялись в тактовом режиме без промежуточных остановок», - говорится в сообщении.

После того, как был открыт и включен в маршруты экспрессов остановочный пункт «Инновационный центр», пассажиропоток значительно вырос и подобрался к отметке в три тысячи человек. Благодаря включению в маршруты экспрессов этого остановочного пункта местные жители и резиденты инновационного центра «Сколково» могут добраться до центра Москвы всего за 17 минут.

На данный момент экспресс-рейсы Москва-Одинцово и Одинцово-Москва выполняются только в будние дни.

Открытие нового остановочного пункта «ИЦ «Сколково» позволило улучшить транспортное обслуживание нескольких десятков тысяч москвичей и жителей Подмосковья, проживающих и работающих в Сколкове и соседних населенных пунктах – Трехгорке, Одинцове и других.

В перспективе «ИЦ «Сколково» станет одной из наиболее востребованных станций МЦД-1 Одинцово - Лобня.

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