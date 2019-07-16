РИАМО - 16 июл. Российское военно-историческое общество объявило Всероссийский конкурс лучших региональных проектов военно-исторической тематики, срок подачи заявок – с 22 июля по 22 августа, говорится в сообщении пресс-службы РВИО.

«Проведение конкурса призвано поддержать лучшие региональные инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия нашей страны», — говорится в сообщении.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – с 22 июля по 22 августа.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие, общественные и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

На конкурс могут быть представлены региональные проекты военно-исторической тематики по направлениям: проекты в сфере военно-исторической науки, военно-патриотическая работа с молодежью, проекты и программы военно-патриотического воспитания и исторического образования, мероприятия военно-исторической реконструкции, фестивали, семинары, лекции, олимпиады и другие мероприятия информационно-просветительской направленности.

Это также могут быть проекты по направлению информационно-пропагандистской работы, производства и распространения социальной рекламы, производства, поддержки и распространения научных, научно-популярных, документальных и художественных фильмов, литературы, телепередач, радиопередач, периодических печатных изданий и проектов на военно-историческую тематику.

В числе направлений – деятельность по сохранению, восстановлению и популяризации объектов культурного наследия, музейно-выставочная и экспозиционная деятельность, устройство мобильных передвижных выставок для демонстрации их в разных регионах РФ и за рубежом, поисковое движение и военно-археологическая и поисковая деятельность.

Всего будет шесть номинаций: издательская деятельность; музейно-выставочная деятельность; научные конференции; деятельность по созданию видео и цифрового контента; поисковые и военно-археологические экспедиции; военно-исторические фестивали и иные событийные мероприятия военно-исторической направленности и патриотического воспитания.

С победителем конкурса заключат гражданско-правовой договор на реализацию и финансирование (частичное финансирование) проекта-победителя. Максимальная сумма денежного вознаграждения, предоставляемого на реализацию проекта, не может превышать 5 миллионов рублей. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 января 2019 года и завершаться не позднее 2 декабря 2019 года.