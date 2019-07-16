РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. В Подольске сотрудники полиции разыскивают подростка, который 11 июля ушел из больницы в микрорайоне Климовск и пропал, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 11 июля ушел из Климовской городской больницы №2 одноименного микрорайона и до настоящего времени не вернулся Валерий Воронов, 2003 года рождения, проживающий в одном из домов по улице 43 Армии. Может находиться в одном из домов на Коровинском шоссе в Москве», – говорится в сообщении.

На вид ему 16 лет, он среднего телосложения, волосы темно-русые. Был одет в футболку и шорты темно-синего цвета и сланцы.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего, просим сообщить по телефонам: 8(496)762-22-83 (дежурная часть Климовского отдела полиции) или 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД по Подольску)», – заключается в материале.