РИАМО - 16 июл. Затраты на реконструкцию федеральной трассы М-7 «Волга» сопоставимы со стоимостью строительства платной дороги Москва – Казань, при этом в перспективе эксплуатация новой магистрали будет менее затратной для государства, сообщил журналистам во вторник на конференции «Приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры» первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Ранее СМИ сообщали, что в конце июля федеральное правительство определится с вариантом реализации транспортного коридора Европа – Западный Китай. Власти сделают выбор между строительством новой трассы Москва – Казань и реконструкцией трассы М-7.

«У нас есть все расчеты, у нас есть все показатели влияния на региональные валовые продукты, на все макроэкономические показатели, на показатели безопасности, на сроки и на деньги реконструкции М-7. Когда мы все это рассчитали, то увидели, что в объеме реконструкции по деньгам она будет сопоставима со стоимостью строительства новой дороги», - сказал Алафинов.

Он добавил, что на строительство новой платной дороги можно привлечь около 260 миллиардов рублей частных инвестиций, для реконструкции бесплатной дороги частные инвестиции привлечь не удастся.

«Есть еще эксплуатационная стадия. Если мы говорим о новой автомобильной дороге, то как минимум 20 лет она будет обслуживаться за счет поступления плат. А при реконструкции бесплатной мы не просто оставляем ее на бюджете, но и переводим из третьей категории в первую, и бюджетные расходы на содержание будут расти», - отметил Алафинов.

Кроме того, при реконструкции старой дороги не будет создаваться новая инфраструктура, не будет увеличиваться плотность дорог на густонаселенных территориях.