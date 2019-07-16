РИАМО - 16 июл. Московский музей-заповедник «Царицыно» с начала 2019 года посетили около 3,5 миллионов человек, сообщила во вторник журналистам генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина.

«Музей уже посетили 3,5 миллиона человек. Я думаю, к новому году мы увеличим показатели», – сказала Фокина.

Она отметила, что по итогу прошлого года парковую территорию музея-заповедника посетили 6 миллионов человек. Из них 1,3 миллиона посетителей дворцового комплекса.

«Мы стремимся, чтобы каждый второй попадал во все наши музейные пространства», – добавила Фокина.

Царицыно – дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы, заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1776 году. Находится в ведении музея-заповедника «Царицыно», основанного в 1984 году.