РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают 15-летнюю Александру Михайлюк, которая ушла из дома 11 июля и не вернулась, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 11 июля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась Александра Михайлюк 2004 года рождения, проживающая в одном из домов на улице Генерала Смирнова. По имеющейся информации, она может появляться в микрорайонах Кузнечики, Подольские просторы в районе улицы Ленинградской, а также в районе Белявского пляжа», – говорится в сообщении.

На вид Михайлюк 15-17 лет, она худощавого телосложения, рост 165 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы темные. Была одета в красную либо сине-голубую толстовку, сине-голубые джинсы, черные полукеды.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам: 8(496)763-02-10 (дежурная часть пятого отдела) или 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД по Подольску)», – заключается в материале.