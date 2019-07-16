РИАМО - 16 июл. Первые три участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московском регионе откроют в октябре 2020 года, четвертый участок введут в эксплуатацию в октябре 2021 года, сообщил журналистам во вторник на конференции «Приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры» первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов.

«Что касается сроков строительства ЦКАД, то сейчас расчетные сроки - это три участка в октябре 2020 года и один участок - октябрь 2021 года, это ЦКАД-4. При строительстве мы столкнулись с рядом вопросов, которые не были учтены в проектно-сметной документации. В основном все связано с инженерной коммуникацией. Более того, изменился ряд подходов с момента выдачи технических условий», - сказал Алафинов.

Центральная кольцевая автодорога пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов рублей будет профинансировано за счет средств ФНБ.