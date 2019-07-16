РИАМО - 16 июл. Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова скоропостижно скончалась на 66-м году жизни, сообщается на сайте театра.

«Скоропостижно скончалась артистка Театра Армии – Ольга Петровна Вяликова. Она работала в нашем театре с 1980 года», – говорится в сообщении.

О причинах смерти не уточняется. Дата прощания и похорон пока неизвестна.

С 1993 по 1995 годы Вяликова была занята в знаменитой постановке «Орестея» немецкого режиссера Петера Штайна.

На ее счету множество ролей в таких спектаклях как: «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата Швейка», «Удивительные приключения Маши и Вити», «Красное колесо».

В 2014 году была награждена медалью «За трудовую доблесть».