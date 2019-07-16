РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июл. В городском округе Дзержинский рабочие будут исправлять качество сделанного ремонта дороги на улице Лесная, написала временно исполняющий обязанности главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Комплексное благоустройство дворов – это как ремонт в доме, но масштабнее. А значит, и спрос у администрации к качеству и работе подрядчика – высокий. Я лично выезжаю во дворы для этого. На улице Лесная, дом №16 работы почти завершены. Претензии высказала к качеству асфальта. Будут исправлять», – написала Иванова.

Она отметила, что на площади Дмитрия Донского, дом №5 подрядчик должен работать интенсивнее. Житель должен увидеть двор обновленным до 1 августа.

В этом году в Дзержинском комплексно благоустроят семь дворов, установят 11 детских площадок, из них 4 – по губернаторской программе.