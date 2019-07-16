РИАМО – 16 июл. Госстандарт на фотосессии для новорожденных вступит в силу в России с 1 января 2020 года, сообщает RT.

«Указанный ГОСТ распространяется на фотосессии новорожденных в специальных студиях, в доме, в парках или других местах. Уточняется, что стандарт не относится к фотосессии непосредственно во время родов», – говорится в сообщении.

Согласно ГОСТу, новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. Фотосессию новорожденного могут заказать только его родители или законные представители. При этом они должны дать письменное согласие на съемку и обработку персональных данных.

Фотограф должен быть совершеннолетним, иметь соответствующий опыт работы и регулярно повышать свою квалификацию. Ему также необходимо иметь при себе паспорт и медкнижку. При этом фотограф также обязан следить за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра.

Фотографировать младенцев нельзя будет людям с психическими расстройствами, заболеваниями кожи, нарушением координации движений, проблемами со зрением, а также с гепатитом, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом. К съемке малышей также не допустят людей с пристрастием к алкоголю, табаку или наркотикам.

Помещение для фотосъемки должно проветриваться и кварцеваться (обеззараживаться) после каждой сессии. Предметы и материалы, которые используются при фотосъемке (например, соски, игрушки, качели, подушки и прочее), должны соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенными.