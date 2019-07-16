РИАМО - 16 июл. Аэроэкспресс из аэропорта «Шереметьево», который отправится в 18:00 во вторник, в связи с плановыми работами на железной дороге изменит конечный пункт прибытия, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

Так, экспресс проследует до Савеловского вокзала с промежуточной остановкой на платформе «Окружная». Все остальные рейсы будут ходить по обычному маршруту аэропорт «Шереметьево – «Окружная» – Белорусский вокзал.

«Проход через турникеты на Савеловском вокзале будет осуществляться по предъявлению билета на «Аэроэкспресс» в печатном или электронном виде при содействии сотрудников», — говорится в сообщении.

Сотрудники компании призвали пассажиров учесть эту информацию при планировании поездки из «Шереметьева» и извинились за доставленные неудобства.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии 8 (800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.