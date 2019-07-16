РИАМО - 16 июл. На территории московского музея-заповедника «Царицыно» в рамках фестиваля «Дачное Царицыно» российский певец Петр Налич 19 июля споет неаполитанские песни, сообщила во вторник журналистам генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

«В пятницу (19 июля – ред.) у нас будет отдельная специальная неаполитанская программа от Петра Налича. 20 июля состоится день, посвященный опере», – сказала Фокина.

Она отметила, что фестиваль «Дачное Царицыно» впервые прошел в прошлом году, тогда его посетили более 480 тысяч человек.

По ее словам, фестиваль планируют проводить ежегодно. В этом году он стартовал 12 июля и продлится до 21 июля.

«В 20:30 я с замечательными музыкантами буду петь неаполитанские песни и парочку своих стилизаций под неаполитанские песни под эстраду начала XX века», – заключил Налич.