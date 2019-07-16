РИАМО – 16 июл. Огонь вспыхнул в частном доме в городском округе Ступино, к месту возгорания оправили три единицы техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 12:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Ступино, село Старая Кашира, улица Новотроицкая, дом 17.

«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация по инциденту уточняется.