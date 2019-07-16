РИАМО - 16 июл. В июле в подмосковном Зарайске пройдут два фестиваля – открытый музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода» (20-21 июля) и Международный фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор IX» (27-28 июля), говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В фестивалях примут участие музыкальные коллективы из России, Венгрии, Латвии, Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, представители клубов исторической реконструкции и ремесленники из России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Китая, Испании, Великобритании, Израиля, Швеции», — говорится в сообщении.

Эти фестивали зарекомендовали себя одними из самых массовых мероприятий, проводимых в Подмосковье, имеют большое значение для позиционирования города Зарайска как одного из главных центров событийного туризма Московской области, а также являются ярким примером успешной реализации государственно-частного партнерства в туристской отрасли.

Фестивали пройдут на правом берегу реки Осетра, на 1 километр юго-западнее деревни Карманово. Общее количество участников и зрителей составит более 35 тысяч человек.