РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. В школе №34 подмосковного Подольска в новом учебном году лекции по экономике будут читать преподаватели Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщила «РИАМО в Подольске» директор образовательного учреждения Инна Горкавая.

«Наша школа тесно сотрудничает со многими вузами Москвы и Подмосковья. В этом году у нас заключен новый договор о сотрудничестве с РУДН. Так как у нас есть профильный социально-экономический класс, то в нем будут читать лекции по экономике преподаватели из РУДН», – сказала Горкавая.

Она пояснила, что лекции начнутся с сентября. Ориентировочно лекции будут проходить по субботам, послушать их смогут и учащиеся других школ городского округа.

Также в новом учебном году образовательное учреждение планирует открыть семь первых классов.