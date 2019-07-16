РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Вратарь хоккейного клуба «Нефтехимик» Илья Ежов перешел в подольский хоккейный клуб «Витязь» в преддверии нового сезона, сообщается на сайте подольского клуба.

«Вратарь Илья Ежов переходит в подмосковный клуб (ХК «Витязь» Подольска, – ред.). Минувший сезон он провел в «Нефтехимике». Он является обладателем Кубка Гагарина в составе ХК «СКА» в 2015 году, а также участником матча всех звезд в сезоне 2017-2018 годов», – говорится в сообщении.

Ежов родился в Краснодаре, а начинал карьеру за рубежом. В 2008 году он вернулся в Россию и играл за клуб Санкт-Петербурга. После он играл в тольяттинском клубе «Лада», а уже в 2017 году он начал играть за «Нефтехимик» и провел там два полных сезона, сыграв ровно по 50 матчей в каждом регулярном чемпионате, и 4 – в плей-офф сезона – 2018 года.