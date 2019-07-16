РИАМО - 16 июл. Число заключенных договоров участия в долевом строительстве в Московской области выросло в июне на 57% по сравнению с июнем прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в Московской области в июне 2019 года, составляет 9488, что на 57% больше, чем в июне 2018 года (6043 договора). В первом полугодии 2019 года зарегистрировано 45565 договоров долевого участия, что на 10,2% превышает показатель за аналогичный период 2018 года (41352 договора)», – говорится в сообщении.

В июне в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) занесено 18666 записей об ипотеке, что на 24,9% меньше, чем в июне 2018 года, когда было внесено 24874 записей об ипотеке.

В первом полугодии 2019 года в ЕГРН внесена 116791 запись, что на 12,6% меньше, чем за первое полугодие 2018 года, когда было внесено 133635 записи.

Всего за июнь зарегистрировано 42194 права на жилые помещения в Московской области. Это на 14,2% меньше, чем в июне 2018 года (49149 прав). В течение первого полугодия 2019 года было зарегистрировано 279978 прав на жилые помещения в Московской области, что соизмеримо с показателями 2018 года (274046).

Регистрация прав на земельные участки в течение последнего года стабильна. Так, в текущем июне зарегистрировано 30668 прав на земельные участки, а в июне 2018 года – 30974 права. В первом полугодии 2019 года зарегистрировано 166376 прав, что соизмеримо с показателем 2018 года – 166882 права на земельные участки.