РИАМО – 16 июл. До конца 2019 года инвесторы построят в Москве школу и четыре детских сада, в 2011-2018 годах инвесторы построили 73 детских сада более чем на 12 тысяч мест, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«В Москве за счет инвесторов до конца года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще одну школу и четыре детских сада. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию школы на 550 мест в районе Нагатинский Затон (ЮАО) в составе ЖК «Ривер парк». Кроме того, в строй будут введены четыре детских сада», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что на данный момент за счет инвесторов в Москве построены четыре школы общей площадью 33,9 тысячи квадратных метров и шесть детских садов площадью 9,4 тысячи квадратных метров, три из которых откроются для воспитанников уже 1 сентября.

Также в наступающем учебном году начнет свою работу частный образовательный комплекс Leaders International School на 200 мест, который появился в составе ЖК «Суббота» в районе Беговой (САО).

К началу учебного года запланирован старт занятий в муниципальной школе на 600 мест ЖК «Внуково 2017» в деревне Ликова поселения Внуковское (ТиНАО).

Там же в ТиНАО, в поселке Московский, к 1 сентября откроется муниципальная школа на 775 мест, которая станет частью ЖК «Город-парк Первый Московский».

Еще одна школа на 250 мест, срок открытия которой пока не определен, введена в эксплуатацию в районе Войковский (САО). Она входит в состав ЖК «Маяковский».

Левкин пояснил, что всего с 2011 по 2018 год в Москве инвесторами было введено в эксплуатацию 23 объекта образования (школ и БНК) на 18017 мест. Кроме того, за это же время в городе за счет инвесторов было построено 73 ДОУ на 12180 мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что в ближайшие три года в столице планируется построить около 200 объектов социальной сферы, в том числе 90 школ и детских садов, значительная часть из которых будут возведена частными застройщиками в рамках своих социальных обязательств.