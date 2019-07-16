РИАМО - 16 июл. Полицейские округа Серпухов задержали 61-летнюю женщину, которая организовала нелегальный бизнес, основанный на занятиях проституцией, с нее взяли подписку о невыезде, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Полицейские МУ МВД «Серпуховское» поймали преступников с поличным в одной из частных бань в деревне Борисово.

«В отношении злоумышленницы отделом дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией»», — говорится в сообщении.

За преступления, подпадающие под эту статью, можно получить до 10 лет лишения свободы.

Помимо подписки о невыезде подозреваемой дали предписания о надлежащем поведении.

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