РИАМО – 16 июл. С начала года 25,8 тысячи жителей столицы сделали бесплатные профилактические прививки против переносимого клещами вируса энцефалита, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи. В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 25853 человек, из них – 8809 детей», – говорится в сообщении.

С начала 2019 года в городе обработано 2,9 тысячи гектаров территорий. Организовано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях (перед началом каждой смены), детских дошкольных организациях и зонах отдыха.

«С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора исследовано более 21 тысячи клещей, обнаруженных при проведении мониторинга и доставленных населением. Ни в одном из них не обнаружены возбудители клещевого вирусного энцефалита, ДНК возбудителя клещевого боррелиоза обнаружена в 15% случаев», – уточняется в материале.

Пункт по приему и исследованию клещей открыт в Центре гигиены и эпидемиологии Москвы по адресу: Графский переулок, 4, корпуса 2, 3, 4.

По данным оперативного мониторинга на 28-й неделе этого года обращаемость пострадавших в медицинские организации по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами москвичей за город, а также регистрируются случаи присасывания клещей при посещении лесопарковых зон, преимущественно лесопарка Лосиный остров, и на территории новой Москвы, а также при туристических поездках в другие страны.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.